Кировчане пытаются сфотографировать первый снег

Но не могут. Пост, сообщающий о первом снеге в Кирове, появился в группе «Типичный Киров». Но вместо фото в нем стоит фон с текстом.

— Вам показалось. Еще рано, — пишут в комментариях участники группы.

Снег пошел 19 октября, как и было обещано. Однако смартфоны просто «не видят» мелкую снежную крупу. Поэтому ожидать колоритных фото, как в Подосиновском районе, сегодня не стоит.

Однако на четверг, 22 октября, синоптики обещают, что в областной центр придет уже сильный снегопад. А после него снова наступит потепление.

Фото: Типичный Киров