Кировчане рассказали, каких успехов добились в «Другом Деле»

В России продолжает работать платформа «Другое Дело». Этот проект побуждает россиян заниматься добрыми делами: за выполнение заданий, связанных с саморазвитием или волонтерской деятельностью, можно получить бонусы.

Среди заданий на платформе: пройти 30 км за 5 дней, сделать упрощённую модель выделительной системы человеческого организма своими руками, помочь человеку с инвалидностью, выступить бесплатным парикмахером и многие другие.

Полученные баллы участники проекта могут потратить на призы от его партнеров. Каждый приз можно получить за определенное количество баллов. Например, 600 баллов подарят вам 2 месяца подписки на онлайн-кинотеатр, 7400 – сертификат на три бесплатных урока английского языка, а 14750 – стажировку в PR-офисе одного из национальных проектов.

А ещё полученные баллы могут дать вам возможность поехать на экскурсию на космодром «Восточный», получить автограф знаменитости и даже отправиться в экспедицию на плато Путорана.

Ведущий менеджер Ресурсного центра по развитию добровольчества Кировской области Вероника Потапова присоединилась к другому делу практически с начала работы проекта. Много лет Вероника занимается волонтерством. Сейчас у девушки почти 6 тысяч баллов.

— Я заинтересовалась проектом, потому что у него интересная механика. Ты прокачиваешь себя в личностной сфере и получаешь бонусы, новые увлечения, полезные привычки и возможность помочь окружающим. Ранее я уже прошла 30 км за 5 дней, фиксируя это на шагомер. Получается примерно 42 тысячи шагов, — поделилась Вероника.

Основная часть других выполненных девушкой заданий, конечно, связана с волонтерством – это участие в оффлайн-активностях премии «Мы Вместе», волонтерский опыт от 5 часов и другие.

Сотрудница администрации Свечинского муниципального округа и волонтер Ресурсного центра по развитию добровольчества в Кировской области Анна Коврижных тоже копит баллы в «Другом деле». Сейчас у нее на счету 1 тысяча баллов.

— Я была волонтером Всероссийской переписи населения. Регистрация в проекте «Другое Дело» стала бонусом, — пояснила Анна Коврижных. — Сейчас у меня на счету тысяча баллов. Куда я их потрачу, пока не решила. Я планирую в дальнейшем выполнять задания по ходьбе. Проект «Другое Дело» — это развитие себя и помощь окружающим. И, конечно, всегда приятно получать вознаграждение в виде бонусов, скидок и поездок.

— С проектом «Другое дело» я познакомился этим летом и сразу решил присоединиться, — рассказывает еще один участник проекта, житель Кирово-Чепецка и член Молодёжного правительства Кировской области Роман Панагушин, — На мой взгляд, проект очень полезный. Благодаря ему каждый человек может принимать участие в общественно-полезных инициативах.

Молодой человек отметил, что на платформе он выполняет задания, связанные с личным здоровьем и образованием, и уже заработал 2220 баллов. Накопленные баллы Роман хочет потратить на экскурсию на космодром «Восточный».

Если вы тоже хотите «прокачать» свои личные качества или мечтаете сделать что-то полезное, вам всего лишь понадобится установить приложение «Другое Дело» в соцсети «ВКонтакте», зарегистрироваться и начать выполнять задания.