Кировчане рассказали о последствиях перенесенного коронавируса

Специалисты сервиса «Хедхантер» провели опрос и выяснили, как коронавирус повлиял на трудоспособность кировчан.

В ходе опроса выяснилось, что ковидом переболели 43 процента респондентов. Больше всего переболевших в возрастной группе 55+ (58 процентов). В возрастной группе 45-54 года коронавирус перенесли 53 процента респондентов. В группе 35-44 года переболели 47 процентов.

Чаще всего болели сотрудники сфер безопасности (63 процента), медицины (57 процентов), закупок (57 процентов), рекламы (55 процентов). Реже всего ковидом заражались респонденты, работающие в сфере транспорта (36 процентов) и рабочие (32 процента).

Больше половины – 51 процент перенесших ковид – отметили снижение работоспособности и быстро наступающую усталость. Большинство респондентов, у которых проявились негативные последствия, — женщины. При этом опрошенные в возрасте 55+ замечали проявления постковида реже.

Среди жалоб переболевших коронавирусом чаще всего отмечались:

слабость и усталость – 61 процент

снижение продуктивности – 46 процентов

ухудшение памяти и изменение вкуса – 44 процента

проблемы с обонянием – 39 процентов

снижение внимательности – 38 процентов

резкие перемены настроения – 32 процента

головные боли – 31 процент

одышка – 30 процентов

тревога, бессонница – 28 процентов.

Также участники опроса отмечали постковидные боли в суставах, выпадение волос, обострение хронических недугов и депрессию.

На реабилитацию переболевшим понадобилось от недели до двух месяцев. А 6 процентов опрошенных взяли отпуск, чтобы полноценно восстановиться после болезни.

Где сделать прививку от коронавируса в Кировской области.

Фото: lenta.ru