Кировчане рассказали про дуб-старожил

Мало кто знает, что в Кирове сохранился дуб-старожил. Одному из старейших деревьев города – более 230 лет.

По словам кировчанки Елены Чудиновских, дуб посадили в 1787 году, и он является частью первых искусственных посадок в нашем городе. Последние порядка 30 лет дерево является памятником природы регионального значения.

Те, кто видел дерево, могут оценить его впечатляющие технические характеристики. Высота ствола — 21,5 метра, диаметр ствола — 105 см, окружность кроны — 372 метра.

Советуем прогуляться и найти удивительное дерево. Оно растёт внутри квартала между улицами Московская — Свободы — Спасская — Володарского (во дворе АТС).

Фото Елены Чудиновских