Кировчане рассказывают свои истории борьбы с COVID-19

Наверное, уже нет семьи, которой бы так или иначе не коснулся коронавирус. Жители Кировской области рассказывают свои истории борьбы с этим заболеванием. Истории разные, объединяет их одно: практически все отмечают, что привитые переносят болезнь значительно легче, чем те, кто не вакцинировался.

Второй месяц под кислородом

У жительницы Лебяжья Татьяны Росляковой муж и сын второй месяц находятся в больнице под кислородными масками.

— Я сама прививку от коронавируса сделала в конце июня этого года, — рассказывает Татьяна. — Долго к этому шла и наконец решилась. Сделала прививку еще и с заботой о маме — собиралась съездить к ней в гости в Свечинский район. А вот муж и сын от прививки категорически отказались.

Сначала в семье заболели мужчины. Заболевание у обоих развивалось стремительно — с высокой температурой, слабостью, одышкой.

— От них заразилась и я, — вспоминает Татьяна. — Нас всех положили в противоковидный центр города Советска. И если у меня болезнь врачи остановили быстро и выписали домой, то и мужу, и сыну становилось всё хуже. Поражение лёгких у них дошло до 80 процентов. Их отправили в Киров в инфекционный госпиталь.

Родные Татьяны вот уже второй месяц находятся в больнице под кислородом.

– От коронавируса их вылечили, но общее выздоровление затягивается, — говорит Татьяна Рослякова. — Сын сказал: «Как выпишусь и восстановлюсь, обязательно пойду на прививку».

«Недомогание ощущала всего два дня»

Жительница Оричевского района Нина Наумова первую прививку от коронавируса сделала еще в феврале. Второй этап был в марте.

— Вакцинироваться решила, чтобы обезопасить своих родных, — говорит женщина. – Но, привившись, конечно, понимала, что это не 100-процентная защита. И медики об этом предупреждали, и сама много читала. Однако верила, что в случае заражения заболевание пройдет без осложнений.

Летом Нина ждала отпуск, готовилась к поездке на море, купила билеты. Неожиданно вечером 14 июля она почувствовала слабость. Измерила температуру – 37,2.

– Даже мысли не возникло, что ковид. Думала, перегрелась на солнце, – вспоминает женщина. – Но впереди были выходные, в гости должны были приехать дети, и чтобы не заразить их, на всякий случай решила сдать тест.

Через день ей позвонили и сообщили, что результат исследования положительный. Но к этому моменту Нина Наумова чувствовала себя уже нормально.

— Только обоняние у меня пропало. А остальные симптомы болезни, недомогание я ощущала всего два дня, — отмечает Нина. – Слава Богу, переболела без осложнений и считаю, что это благодаря прививке.

«Не могла нормально дышать несколько месяцев»

У преподавателя школы искусств города Советска Ирины Тереховой болезнь протекала тяжелее.

— Коронавирусная инфекция настигла меня в конце сентября прошлого года. Тогда еще не было вакцины. Сначала я почувствовала небольшое повышение температуры. Особых опасений это не вызвало, — рассказывает Ирина. — Но через несколько дней самочувствие резко ухудшилось, температура поднялась до 38. Я вызвала врача, который сразу же назначил противовирусный препарат и антибиотик. Потом еще один, более сильный антибиотик. Постепенно у меня исчезло обоняние, запах еды не ощущала совсем. При нагрузке начинала задыхаться.

Тест на коронавирус оказался положительным, и женщину отправили на КТ. Обследование выявило 30-процентное поражение легких. Пациентку увезли в инфекционный госпиталь в Ганино.

— Болезнь отступала очень медленно, через пять дней рентген показал лишь пятипроцентное улучшение, — говорит Ирина. — Сильный кашель не давал дышать глубоко. То состояние удушья, которое я испытала, не забуду никогда.

Курс лечения был пройден, а тест по-прежнему показывал наличие коронавируса. Лечение продолжилось.

— Всего до выздоровления тест у меня брали пять раз. После выписки я не могла нормально дышать несколько месяцев, а запахи и до сих пор ощущаю не в полной мере, возникли и проблемы с желудочно-кишечным трактом, — признается Нина. – Поэтому меня поражает скептическое отношение людей к этому заболеванию, нежелание соблюдать меры безопасности, носить маски. Сейчас защититься от ковида можно и нужно, сделав прививку. Я привилась вместе со своими коллегами перед началом учебного года. Сутки после прививки чувствовала небольшое недомогание, больше никаких симптомов. Советую всем: сделайте прививку! И будьте здоровы!

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