Кировчане с болезнями сердца будут получать льготные лекарства на год дольше

Правительство РФ продлило срок льготного лекарственного обеспечения для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Теперь после постановки на диспансерное наблюдение они будут получать лекарства со скидкой не один год, а два. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Как отметил Мишустин, расширение программы поможет эффективнее бороться с заболеваниями сердца и их последствиями. Это особенно важно в период пандемии коронавируса.

Соответствующее постановление уже подписано. Согласно документу, продление срока выдачи льготных лекарств распространяется на тех, кто встал на наблюдение с 1 января 2021 года. В перечень льготных препаратов входит более 20 лекарств.

Стоит отметить, что в Кировской области действует и свой, региональный проект по обеспечению лекарствами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он работает в 25 муниципалитетах и позволил значительно снизить смертность в регионе. Их жители могут купить лекарства за половину от их стоимости. В планах распространить данную практику на все районы области.