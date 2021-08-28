Кировчане смогут бесплатно сходить в кинотеатры

Кировская область присоединилась к всероссийской акции «Ночь кино». Мероприятие состоится сегодня вечером.

27 августа все, кто любит хорошие фильмы или связан с киноиндустрией отметили День российского кино. Ежегодно по этому поводу Министерство культуры РФ проводит в нашей стране традиционную акцию «Ночь кино». Кировская область присоединилась к показам. Сегодня, 28 августа, кинотеатры региона приглашают жителей на «Ночь кино».

— В рамках акции жители смогут увидеть бесплатно три фильма, которые шли в кинотеатрах. Это «Конёк-Горбунок», «Пальма», «Огонь». Хочу поздравить всех причастных к кинематографу. Пожелать вдохновения, творческих перспектив, — сказала министр культуры Кировской области Татьяна Мазур.

Она подчеркнула, что программа «Ночи кино» бесплатная. Её проведут на 116 площадках во всех районах Кировской области. При этом показы организуют не только в кинозалах, но и на свежем воздухе, а также в библиотеках, разных учреждениях культуры.

Жителей Кирова приглашают окунуться в приключенческий мир кинотеатры «Смена» и «Дружба». Там также состоятся бесплатные показы российских фильмов. Акция стартует в этих кинотеатрах в одно и то же время — в 20 часов. Зрителей просят соблюдать меры безопасности.