Кировчане смогут легально нанести граффити на одно из зданий города

Правда, для этого надо победить в конкурсе, заявки на который принимают до среды.

Через пару дней заканчивается прием эскизов для фестиваля граффити «ФормART». Через месяц те, кого выберут члены жюри, приступят к нанесению граффити на зданиях городов ПФО.

Фестиваль «ФормART»общий для жителей всего Приволжья. В его рамках молодые художники могут проявить себя, нанеся картину на стену одного из значимых городских зданий. В прошлом году темой фестиваля была пандемия, и жюри выбрало эскиз Ильи Державина. Сейчас его работу можно увидеть на стене кировской травмбольницы. Тем временем от авторов ждут новых работ на тему «Взгляд в будущее».

Свои идеи могут присылать как профессиональные стрит-арт художники, так и авторы-любители. Возрастное ограничение от 16 до 35 лет. Для участия нужно зарегистрировать заявку на портале formartpfo.ru. Далее эксперты выберут лучшие работы для нанесения на жилые дома или здания учреждений и организаций. Их сфотографируют и разместят на ресурсах фестиваля для определения лучших работ. Выбор будут делать эксперты и горожане, с помощью голосования.

Кроме возможности заявить о себе выполнив масштабную работу, которая надолго останется в городе, лучшим авторам вручат призы и гранты на развитие творчества. Причем нынче размер этой премии увеличен в два раза по сравнению с прошлогодним.

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Фото: Александр Папырин