Аэропорт «Победилово» открывает направление на популярный курорт.

В правительстве Кировской области состоялась рабочая встреча, которая касалась развития региональных авиаперевозок. Её провёл председатель правительства Александр Чурин. На мероприятии присутствовали представители авиакомпании «Руслайн», аэропорта «Победилово».

Переговоры о сотрудничестве были начаты ещё в 2019 году. Это время не прошло даром. Были достигнуты многие договорённости. В частности, появится несколько субсидированных маршрутов на следующий год. По словам Чурина, темпы сотрудничества будут только наращиваться.

Напомним, ранее появилась информация о том, что с начала января кировчане смогут летать сразу в несколько новых городов — в Калугу, Екатеринбург, Уфу.

На встрече накануне прозвучала информация ещё об одном рейсе. Теперь кировчане смогут на новогодних праздниках улететь в Сочи. Самолёт туда вводится также с начала января. Перелёты из нашего города на популярный курорт будут организованы два раза в неделю.

Фото: fotovmire.ru