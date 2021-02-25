Кировчане смогут наблюдать на небе необычную звезду

У жителей области вновь есть уникальная возможность насладиться видом международной космической станции.

В конце февраля начинается сезон видимых пролётов международной космической станции. Она является одним из самых ярких объектов на небе, созданных человеком.

Сейчас каждый житель региона сможет увидеть в небе необычную звездочку. Главное, чтобы ночь была ясной. Она медленно передвигается с юго-запада на юго-восток. Чтобы увидеть МКС во всей красе, нужно обращать внимание на южную часть небосклона. Пролёт над территорией страны длится в течение нескольких минут.

Международная космическая станция — пилотируемая орбитальная станция Земли, плод работы пятнадцати стран мира. Она выведена на орбиту в 1998 году, а её работа планируется до 2024 года включительно. На борту МКС регулярно проводятся научные эксперименты, которые дают серьёзные плоды для науки и освоения космоса. Высота орбиты МКС составляет около 400 км.

Ранее мы писали, что в Кировской области заметили необычный световой эффект в небе.

Фото: vk.com/astro_kirov