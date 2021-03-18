Кировчане смогут обследоваться в мобильном центре здоровья

Уже завтра он выедет на улицы нашего города.

Министерство здравоохранения сообщает, что с 19 марта в Кирове начинает работать мобильный комплекс здоровья Кировского клинико-диагностического центр. Прямо в нём жители смогут обследоваться и проконсультироваться со специалистами.

В мобильном пункте можно будет проверить кровь, исследовать сердце на кардиовизоре, пройти тест на тревожность. Медработник даст практические рекомендации, чтобы поддержать здоровье.

Предполагается, что комплекс будет работать в разных частях областного центра. Например, 19 марта он отправится в Кочуровский парк, 26 марта — на Театральную площадь, 2 апреля — к филармонии, 9 апреля — вновь в Кочуровский парк.

Как заметил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, особое внимание к своему здоровью необходимо уделять жителям области, которые перенесли COVID-19. Медики советуют этим людям своевременно посещать лечащего врача, выполнять все его рекомендации.

Ранее мы писали, что в детской областной больнице пройдет реконструкция.

Фото: medkirov.ru