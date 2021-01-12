Кировчане смогут поболеть за хоккеистов в масках

Болельщикам «Родины» снова разрешат посещать матчи. Об этом сообщил губернатор Игорь Васильев на встрече с активом кировских фанатов.

Этот год «Родина» начала с победы. 10 января кировские хоккеисты сразились с нижегородской командой и забросили в ворота соперника 5 мячей. Матч проходил на домашнем стадионе, однако из-за коронавируса трибуны были пустыми. Из-за пандемии зрители не смогли поддержать любимую команду и разделить с ней радость победы.

Однако, как пообещал губернатор, эта проблема будет решена. И болельщики «Родины» снова смогут «участвовать» в матчах с трибун при соблюдении ряда антиковидных правил.

Но не все. Как предложила министр спорта Анна Альминова, во избежание заражения коронавирусом заполняемость трибун не должна превышать 20 процентов. Это позволит обеспечить необходимую социальную дистанцию.

Среди других мер профилактики – «санитарная» разметка на трибунах, информационные баннеры и, конечно, обязательные маски и обработка рук. Также на трибуны не пустят зрителей с температурой выше 37 градусов.

За выполнением требований будут строго следить волонтеры и полицейские. Во время игры о необходимости следовать мерам защиты от коронавируса будет напоминать диктор.

Присутствовать на матчах болельщики смогут уже с 13 января. В этот день «Родина» сыграет с архангельским «Водником».

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Фото: vk.com/hcrodinakirov