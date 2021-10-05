Кировчане смогут принять участие во всероссийской переписи онлайн

Это будет первая цифровая перепись в истории.

Уже на следующей неделе стартует одно из самых значимых для страны мероприятий. Всероссийская перепись населения пройдёт с 15 октября по 14 ноября. Главная цель — уточнить количество людей, которые постоянно проживают на территории страны. Организаторы планируют получить точную информацию о структуре населения, его распределении.

Объём работы большой. Чтобы немного упростить задачу перепись впервые сделают цифровой. Все данные будут вноситься в специальную программу. Для этого у каждого переписчика есть планшет. Все переписные листы будут электронными.

— Кроме того, принять участие в переписи можно будет онлайн. Через портал госуслуг. Желающие смогут заполнить формы на портале. После этого им придёт код. Код следует предъявить переписчику или предоставить в стационарный переписной участок, — уточнили в Кировстате.

Стационарные участки откроются 15 октября. Последний день их работы 14 ноября. Переписчики начнут обход помещений с 18 октября.

Фото: suleiman-stalskiy.ru