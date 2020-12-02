Кировчане смогут проверить знания географии

На этой неделе проходит Географический диктант от Русского географического общества.

Ответить на вопросы, ставшего традиционным, диктанта в этом году можно из любой точки земного шара и даже, из космоса. В первый день акции на вопросы ответили россияне, находящиеся на международной космической станции.

Дело в том, что эпидемическая обстановка внесла коррективы и в это ежегодное мероприятие. Организаторы решили сделать онлайн-тестирование на сайте географического общества.

Приём ответов на каверзные и не очень вопросы окончится в 14 часов в воскресенье 6 декабря. Диктант проходит на более чем 10 языках. Вопросы подготовили обычные граждане нашей страны и игрок клуба «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров. А услышать их можно будет из уст солиста группы «Любэ», а также телеведущего Антона Зайцева и актрисы Агнии Дитковските.

Узнать верность своих ответов можно будет сразу после завершения диктанта.

На снимке: участники Географического диктанта — 2018 на центральной площадки акции в МГУ имени М.В. Ломоносова в Москве.

Фото: пресс-служба РГО