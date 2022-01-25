Кировчане смогут сделать селфи в стиле Льва Толстого

Кировская библиотека имени Пушкина проведет необычный челлендж. О нем сообщается в группе «Пушкинка ВКонтакте».

Акция называется «День селфи в библиотеке». Ее участники должны сделать селфи с книгой на фоне книжных полок в Пушкинке и выложить фото на своих страницах. Снимок нужно сопроводить хэштегами #БиблиотечноеСелфи, #КультурноеСелфи и #Пушкинка43.

Первым автором «книжного селфи» можно назвать писателя Льва Толстого. В 34 года, став обладателем редкого на тот момент фотоаппарата, он настроил его и «щелкнул» сам себя. А в углу фото подписал «сам себя снял». Фотоаппарат был настолько большим, что его везли 2 лошади на телеге.