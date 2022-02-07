Кировчане смогут сходить в «Дружбу» и «Смену» по Пушкинской карте

Жители Кирова смогут посетить по Пушкинской карте 2 кинотеатра – «Дружбу» и «Смену».

С 1 февраля они присоединились к проекту. В настоящее время возможность оплаты сеансов Пушкинской картой доступна только онлайн на сайте KinoSmena.ru. К концу года купить билет можно будет через кассу.

«Пушкинская карта» позволяет молодежи в возрасте от 14 до 22 лет бесплатно посещать культурные мероприятия. В список учреждений, куда можно пойти, входят музеи, выставки, театры, филармония.

Лимит по карте на 2002 год составляет 5 тысяч рублей. 2 тысячи из них можно потратить на билеты в кино.

Чтобы купить билеты в кино по Пушкинской карте, нужно: