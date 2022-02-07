Кировчане смогут сходить в «Дружбу» и «Смену» по Пушкинской карте

Жители Кирова смогут посетить по Пушкинской карте 2 кинотеатра – «Дружбу» и «Смену».
С 1 февраля они присоединились к проекту. В настоящее время возможность оплаты сеансов Пушкинской картой доступна только онлайн на сайте KinoSmena.ru. К концу года купить билет можно будет через кассу.
«Пушкинская карта» позволяет молодежи в возрасте от 14 до 22 лет бесплатно посещать культурные мероприятия. В список учреждений, куда можно пойти, входят музеи, выставки, театры, филармония.
Лимит по карте на 2002 год составляет 5 тысяч рублей. 2 тысячи из них можно потратить на билеты в кино.
Чтобы купить билеты в кино по Пушкинской карте, нужно:
- выбрать фильм. На сайте кинотеатра при открытии плана зала появится окно, где будет сказано о возможности оплаты сеанса картой,
- выбрать место и оплатить билет. Пушкинской картой можно оплатить только 1 именной билет. При этом на входе в зал сотрудник кинотеатра может попросить предъявить паспорт.