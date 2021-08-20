Кировчане смогут сходить в кино бесплатно

Уже на следующей неделе наш регион присоединится к одной их самых масштабных акций.

28 августа в нашей стране пройдёт всероссийская акция «Ночь кино». Она направлена на популяризацию отечественного кинематографа. Также любители фильмов познакомятся с современными режиссёрами, киношными тенденциями.

Во многих районах Кировской области жителей в этот день приглашают в кинотеатры. При этом транслировать фильмы там будут бесплатно. В этом году жители нашей страны смогут посмотреть сразу три российские ленты «Пальма», «Конёк-горбунок», «Огонь». Возрастной ценз у всех 6+.

Показы пройдут преимущественно в вечернее время и при соблюдении эпидемиологических мер. Кроме того, многие кинотеатры устраивают для посетителей в этот вечер и развлекательную программу. Например, в Яранске в Центре культурного развития состоится мастер-класс, где желающие смогут расслабиться и порисовать.

В Кирове также состоится «Ночь кино». Бесплатные показы пройдут в двух кинотеатрах — «Смене» и «Дружбе».