Кировчане смогут сообщить о городских проблемах через новый сервис

В интернете начало работать приложение «Госуслуги. Жалобы». Через него можно сообщить органам власти о городских проблемах: ямах на дорогах, лужах-озерах, мусоре и другом.

К обращению в свободной форме можно добавить несколько фото, а после отправки поделиться сделать письмо публичным и поделиться им в соцсетях.

Также в приложении есть карта города, на которой отображаются все обращения.

— Пользуйтесь на здоровье! Это тот минимум, который мы можем сделать для нашего города, – обратить внимание администрации на проблемы благоустройства и проконтролировать их решение, — сообщает телеграм-канал «Городские проекты в Кирове».

Ссылка на Google Play.

Ссылка на App Store.

Ранее в Кирове появился новый сервис для родителей дошкольников.