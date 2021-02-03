Кировчане смогут судиться через интернет

В областном минюсте подвели итоги работы в 2020 году. О том, что было сделано, и о планах на ближайшие годы рассказал глава министерства Николай Журков.

Нарушений в законах нет

Как отметил Николай Васильевич, министерство юстиции появилось в Кировской области в 2015 году в результате слияния департамента по организационному обеспечению деятельности мировых судей и областного управления ЗАГС. Сегодня специалисты юридического блока занимаются правовыми экспертизами всех нормативных актов, соглашений, договоров и законопроектов областного правительства.

— Надо отметить, что в 2020 году отсутствуют правовые нормативные акты губернатора и правительства области, признанные противоречащими законодательству. Это очень хороший показатель, который мониторится на уровне всей федерации, — сказал Николай Журков.

Также глава минюста напомнил, что жители Кировской области могут воспользоваться бесплатной юридической помощью. Ее в нашем регионе оказывают 280 адвокатов.

— Наиболее востребованной бесплатная юридическая помощь оказалась среди неработающих пенсионеров. К этой категории относятся порядка 80 процентов обратившихся, — подчеркнул глава минюста.

Суды отремонтируют

Немаловажной частью работы является материально-техническое обеспечение судей. На эти цели в 2020 году было направлено 65 миллионов 431 тысяча рублей по программе «Развитие юстиции». Капремонт сразу 4 участков провели в деревне Стулово Слободского района, потратив на это около 9 миллионов рублей.

Также ремонты были проведены на судебных участках Кирова, Кирово-Чепецка, Зуевки, Свечи и нескольких других населенных пунктов. Все денежные средства были освоены в полной мере.

В планах на 2021 год — ремонт участка мировых судей в Лузе, а также самых посещаемых участков в областном центре. Если финансирование будет увеличено, список будет расширен.

— Каждый ремонт требует внушительных сумм. Сегодня материально-техническое оснащение участков мировых судей намного лучше, чем в начале 2000-х, когда начал возрождаться институт мировых судов в России. У нас сегодня 80 участков, они находятся в 46 помещениях. Их финансирование полностью лежит на областном бюджете, — отметил глава минюста. — Вопросов, конечно, много, но стараемся их решать.

Мировых судей разгрузят

В аппаратах мировых судей работают профессионалы. Количество рассматриваемых ими дел постоянно растет. Среднемесячная нагрузка на судебных участках увеличилась с 266 дел в 2013 году до 428 в 2020 году, при этом количество работников судов за последнее время не менялось. Работать в условиях все возрастающей нагрузки могут только преданные делу люди, подчеркнул Николай Журков.

Однако меры по «разгрузке» все же планируется принять. С целью выравнивания нагрузки на судебные участки министерство юстиции Кировской области выступило инициатором изменений в федеральный закон о числе мировых судей и судебных участках. Законопроектом было предложено увеличить число мировых судей области с 80 до 83 человек. Осенью проект был направлен в Верховный суд РФ.

— Надеемся, что Верховный суд примет документ. Это поможет снизить нагрузку в самых перегруженных участках в Ленинском и Нововятском районах Кирова, а также в Оричевском районе, — сказал Николай Журков.

С этой же целью — выровнять нагрузку мировых судей — было проведено изменение границ судебных участков в 17 случаях.

Браков меньше, но не намного

Еще одним важным направлением деятельности минюста является организация работы органов ЗАГС. Как подчеркну Николай Журков, пандемия коронавируса внесла свои коррективы и здесь. Однако загсы не закрывались ни на один день, продолжая работать в штатном режиме.

2020 год показал снижение количества заключенных браков, но оно было не таким большим, как можно было ожидать. По словам главы минюста, жители области нередко отказывались от регистрации браков из-за ограничительных мер.

— Вы же понимаете, что брак — мероприятие торжественное, а здесь ограничения. Поэтому многие изъявляют желание отложить торжество до лучших времен. Надеюсь, что в текущем году мы придем к допандемийным цифрам и результатом этого будет увеличение рождаемости.

…и о цифровизации

Завершая мероприятие, Николай Журков отметил важность цифровизации судебной системы. Одна из ближайших задач в этом направлении — подключение участков мировых судей к ГАС «Правосудие». Это будет сделано на средства 70-миллионной субсидии, которая выделена Кировской области на 2020-2023 годы. «Правосудие», в частности, позволит обеспечить гражданам онлайн-доступ к судебным документам, подавать заявления и отслеживать их движение через интернет.

— Сегодня цифровизация происходит по всем направлениям деятельности органов власти. Подходы одни и те же — прозрачность, возможность видеть и оспаривать решения в онлайне. Работа предстоит большая. Думаю, что до 2023 года с теми настроениями и людьми, которые у нас есть, мы ее сделаем.

Фото: therunet.com и kirovpravda.ru