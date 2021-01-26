Кировчане смогут улететь в Симферополь по спецтарифу

Кировчане смогут слетать из Кирова в Симферополь по льготной цене. Авиарейс до крымского аэропорта был включен в госпрограмму обеспечения доступности авиаперевозок. Об этом сообщили в правительстве области, опровергнув появившуюся ранее информацию о том, что субсидированных рейсов в Крым не будет.

Льготные полеты стартуют 23 апреля и продлятся до конца октября. Стоимость билетов составит 3550 рублей. Остальная часть стоимости будет просубсидирована на средства федерального бюджета.

Полеты будет выполнять авиакомпания Nordwind Airlines два раза в неделю – по понедельникам и пятницам. Время полета – 3 часа.

Купить билеты по спецтарифу могут россияне в возрасте до 23 лет, женщины 55+ и мужчины 60+, инвалиды и их сопровождающие, а также многодетные семьи. Количество билетов со скидкой ограничено.

Как подчеркнул председатель областного правительства Александр Чурин, вопрос доступности авиаперевозок находится на особом контроле. Ведется активная работа по расширению маршрутов, что поможет повысить туристическую привлекательность области. Также в перспективе – реконструкция здания авиавокзала.