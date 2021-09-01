Кировчане смогут увидеть на небе Международную космическую станцию

Осень — время смотреть на ночное небо. Сейчас оно всё чаще будет ясным и очень тёмным. На небосводе можно без проблем различить самые разные созвездия, полюбоваться на млечный путь.

Кроме того, как сообщают редакторы паблика «Любительская Астрономия в Кирове», начинается сезон видимых пролётов Международной космической станции. Это одно из главных астрологических событий года. Причина в том, что орбитальная станция Земли сейчас хорошо видна невооружённым глазом. Нам она кажется крупной яркой звездой, которая очень быстро перемещается по небу. Обычно с запада на восток.

В начале сентября яркую летающую в небе точку получится наблюдать рано утром, до рассвета. После 15 сентября мы сможем её видеть по вечерам.

Международная космическая станция создана специалистами пятнадцати стран мира. Это огромный корабль. Там проводятся эксперименты, исследования космического пространства.

Фото: vk.com/astro_kirov