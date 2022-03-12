Кировчане смогут увидеть северное сияние

На днях на Солнце произошла необычайно длительная вспышка, ударная волна от которой доберется до Земли в ночь на понедельник.

Паблик «Любительская Метеорология в Кирове» сообщил об очень продолжительной вспышке на Солнце. Ее зафиксировали в ночь с 10 на 11 марта. Всплески активности были слабыми, но продолжались целых 6 часов.

— В космическое пространство было выброшено большое количество плазмы, которая направлена прямо на нашу Землю, — сообщил Алексей Кокорин. — Ударная волна придет в ночь на 13-14 марта. Она даст возможность наблюдать полярные сияния даже в средних широтах. Облако плазмы расходится во все стороны, потому что оно летит прямо на нас. Такой оптический эффект называется гало.

Фото: vk.com/meteokirov