Кировчане смогут вернуть деньги за путешествия

Начинается очередной этап продажи туров по нашей стране.

Сегодня ночью, с 17 на 18 марта, стартует третий этап программы туристического кешбэка. Это возврат некоторой суммы от стоимости поездки. К возврату положено 20%. Но есть ограничения. На руки турист получит не более 20 тысяч рублей.

Программа туристического кешбэка продлится до 15 июня. А поездки можно совершать с 18 марта по 30 июня. Условия участия простые. Продолжительность поездки, проживания в отеле должно составлять не менее двух ночей.

Главное, чтобы путешествие по России было оплачено картой «Мир». Карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности. Через неделю после оплаты кешбэк начислят. Эти деньги поступят автоматически.

По словам специалистов, программа туристического кешбэка направлена на поддержку экологического, круизного, сельского туризма нашей страны. Кроме того, в приоритете сейчас и туры по местам народных художественных промыслов. Подобные предложения есть и в Кировской области. За путешествие по нашему региону также можно получить кешбэк.

Ранее мы писали, что кировские предприниматели остались довольны участием во втором этапе программы туристического кешбэка.

Фото: moya-planeta.ru