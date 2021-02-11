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Кировчане смогут выиграть бесплатный проезд на общественном транспорте

Юлия Зорина Выбор редакции, Новости, Общество, Слайдер

Розыгрыш бесплатных поездок запускает кировское АТП. Победителям конкурса вернут на карту стоимость поездок, совершенных в прошлом месяце. Об этом сообщил в своем телеграм-канале гендиректор АТП Денис Пырлог.

Участниками акции могут стать все, кто оплачивает проезд посредством электронных карт. В их число не входят обладатели безлимитных электронных проездных. Победа присуждается в двух номинациях: «Постоянный пассажир» (выигрывает тот, кто совершил максимальное число поездок на маршрутах АТП в течение месяца) и «Счастливая карта» (побеждает случайный пассажир — обладатель электронной карты из топ-100 по количеству совершенных поездок).

Кировчане смогут выиграть бесплатный проезд на общественном транспорте

Итоги конкурса будут подводиться до 15 числа ежемесячно. Информация о победителях будет публиковаться на сайте и в группе АТП «Вконтакте», а также на ресурсах «Электронного проездного». Первые победители будут определены уже 12 февраля!

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Юлия Зорина