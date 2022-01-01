Кировчане снимали новогодних волшебников в необычных ситуациях

Да, увидеть Деда Мороза на санях в наши дни уже в диковинку, тем более, что едет волшебник по настоящей трассе, в потоке машин, но его повозка запряжена лошадкой.

В паблике «Злой Кировчанин» накануне опубликовали видео с участием Дедушки Мороза, который ехал на санях у поворота из Нововятска в Радужный. Автор съемки, Денис Овечкин, восторженно написал: «Он существует!» видимо он, как и многие до сих пор не мог решить верить в сказку или нет?

Еще один снимок этого же деда выложили в комментариях, пояснив, что он был замечен и в мкр. «Васильки».

Волшебника с бородой и в синем кафтане сняли за рулем кировского троллейбуса на популярном маршруте No 8, следующего по улице Московской. В комментариях кировчане отметили, что в салоне работала еще и кондуктор-снегурочка, дарящая пассажирам добрые пожелания и милую улыбку.

На улице Энтузиатов,60 заметили еще одного волшебника. Новогодний Санта завис возле последнего этажа – видимо решил, как обычно, зайти в каминную трубу, но в доме ее не обнаружил.

vk.com/zlo43