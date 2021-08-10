Кировчане снимут клип в поддержку российских гимнасток Авериных

Сёстры Дина и Арина проиграли на Олимпийских играх в Токио.

Весь мир продолжает обсуждать ситуацию, которая произошла в финале индивидуального многоборья по художественной гимнастике Олимпиады. Наши гимнастки проиграли впервые с 1996 года.

Дина Аверина заняла второе место в финале, а её сестра, Арина Аверина, показала лишь четвертый результат.

Кировчане решили подбодрить спортсменок и снять небольшой клип в их поддержку. Инициатором выступил ресурсный центр по развитию добровольчества Кировской области.

— Девушки показали невероятный уровень подготовки, что делает их сильнейшими спортсменками в мире, — уверены активисты.

На 12 августа запланированы съёмки клипа. Таким образом волонтёры хотят высказать слова поддержки. Съёмки состоятся на стадионе ВятСШОРа (Ленинградская улица, 1 Б). Начало в 13:30. Приглашаются все желающие. Сбор у входа в спортивную школу.

Фото: yandex.ru