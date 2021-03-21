Кировчане сняли на видео горящий троллейбус у филармонии

Пожар произошел 21 марта около 14.30 неподалеку от кулинарии «Глобус».

Во время пожара обгорели два автомобиля.

Как рассказал очевидец происшествия, на улице столпилось много людей, часть из них — пассажиры сгоревшего троллейбуса. Во время пожара внутри салона произошел хлопок.

— На месте происшествия нашли обгоревший кошелек с карточками и деньгами. Кто-то из пассажиров потерял. Кондуктор достала из салона, — рассказал «КП» очевидец случившегося. Как сообщили в горадминистрации, во время ЧП никто не пострадал. Причины происшествия устанавливаются.

Фото, видео: kirovpravda.ru