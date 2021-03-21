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Кировчане сняли на видео горящий троллейбус у филармонии

Юлия Зорина Новости, Лучшее, Происшествия

Пожар произошел 21 марта около 14.30 неподалеку от кулинарии «Глобус».

Во время пожара обгорели два автомобиля.

Как рассказал очевидец происшествия, на улице столпилось много людей, часть из них — пассажиры сгоревшего троллейбуса. Во время пожара внутри салона произошел хлопок.

— На месте происшествия нашли обгоревший кошелек с карточками и деньгами. Кто-то из пассажиров потерял. Кондуктор достала из салона, — рассказал «КП» очевидец случившегося.

Как сообщили в горадминистрации, во время ЧП никто не пострадал. Причины происшествия устанавливаются.

Кировчане сняли на видео горящий троллейбус у филармонии

Кировчане сняли на видео горящий троллейбус у филармонии

Фото, видео: kirovpravda.ru

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Юлия Зорина