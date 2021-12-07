Кировчане собирают грибы в 20-градусный мороз

В Кировской области продолжается грибной сезон. Любителей тихой охоты не пугает ни снег, ни 20-градусные морозы.

6 декабря кировчанка Надежда набрала в лесу опят и выложила фото «урожая» в группе «Грибы Кировской области».

— Морозец, конечно, ещё тот был ( — 21 градус), но для тех, кто хочет, нет ничего невозможного!!! – написала Надежда.

Пост набрал почти сотню лайков. «Класс», «Фантастика», «Грибник 100-го левела», — написали в комментариях подписчики группы.

По словам кировчанки, грибы было видно хорошо – после недавней оттепели снег в лесу почти растаял. Возможно, поход будет не последним. Открыв для себя зимний сбор грибов, Надежда собирается повторить удачный опыт.

Отметим, что сбор опят зимой не является чем-то из ряда вон выходящим. Зимние опята имеют приятный и нежный вкус и отлично подходят для супов и соусов. Собирать их можно с ноября по февраль. В теплое время года «зимние» виды встречаются реже.

Ранее в Кировской области нашли малоизвестный съедобный гриб.

Фото: vk.com/griby_kirovskayaoblast, Надежда Коновалова