Кировчане создали свою маску в Instagram

Популярный тренд осваивают сотрудники областного Дома народного творчества.
Кировский областной дом народного творчества является успешным примером того, как можно перестроить деятельность в условиях пандемии. Сотрудники учреждения осваивают соцсети, проводят онлайн-трансляции, интерактивы, онлайн-акции.
Но на этом представители ОДНТ не остановились и пошли дальше. Так сегодня на своей страничке в соцсетях они анонсировали появление собственной маски в «Инстаграме».
Тренд сейчас набирает популярность. Существуют самые разные спецэффекты, которые можно наложить на видеоизображение. Теперь среди них появилась и маска из Кирова. Это кокошник для девушек и кепка для мужчин. На головных уборах стоит надпись «ОДНТ».
Сфотографироваться в маске от дома творчества можно просто. Для этого нужно:
- зайти в свой аккаунт в Instagram;
- открыть окно «Истории»;
- пролистать уже предложенные маски до окошка «Просмотр эффектов»;
- в строке поиска ввести «ОДНТ»;
- начать просмотр и нажать кнопку «Попробовать».
Маску можно использовать не только в Instagram. Фото или видео удобно сохранять в своём телефоне.
Фото, видео: kirovpravda.ru, vk.com/odnt43