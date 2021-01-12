Кировчане создали свою маску в Instagram

Популярный тренд осваивают сотрудники областного Дома народного творчества.

Кировский областной дом народного творчества является успешным примером того, как можно перестроить деятельность в условиях пандемии. Сотрудники учреждения осваивают соцсети, проводят онлайн-трансляции, интерактивы, онлайн-акции.

Но на этом представители ОДНТ не остановились и пошли дальше. Так сегодня на своей страничке в соцсетях они анонсировали появление собственной маски в «Инстаграме».

Тренд сейчас набирает популярность. Существуют самые разные спецэффекты, которые можно наложить на видеоизображение. Теперь среди них появилась и маска из Кирова. Это кокошник для девушек и кепка для мужчин. На головных уборах стоит надпись «ОДНТ».

Сфотографироваться в маске от дома творчества можно просто. Для этого нужно:

зайти в свой аккаунт в Instagram;

открыть окно «Истории»;

пролистать уже предложенные маски до окошка «Просмотр эффектов»;

в строке поиска ввести «ОДНТ»;

начать просмотр и нажать кнопку «Попробовать».

Маску можно использовать не только в Instagram. Фото или видео удобно сохранять в своём телефоне.

Фото, видео: kirovpravda.ru, vk.com/odnt43