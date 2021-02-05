Кировчане спешат привиться от ковида

Массовая вакцинация идет полным ходом – кировчане делают прививки от COVID-19. Активно вакцинируются жители как областного центра, так и районов.

По словам главы областного минздрава Андрея Черняева, пункты вакцинации открыты в каждом муниципалитете. Всего их будет 96, пока работают 74.

На днях в Киров поступила еще одна партия «Спутника V». По данным на 5 февраля, первый компонент вакцины получили около 10,5 тысячи кировчан. Большинство из них – жители районов области. В первую очередь вакцинируют медиков, педагогов и соцработников, а также граждан в возрасте 55+.

В ближайшее время начнется выездная вакцинация на фельдшерско-акушерских пунктах. Мобильные бригады будут выезжать на места по мере сбора заявок.

Как мы уже писали, вакцина вводится дважды с перерывом в 3 недели. Формирование иммунного ответа занимает до 5 недель. Записаться на прививку можно через портал госуслуг, электронную регистратуру или по телефону 122.

Соцработник из Кирово-Чепецкого района Надежда сделала прививку в числе первых. Стоит ли прививаться, женщина не сомневалась: однозначно да.

— Я бываю во многих местах, опасных с точки зрения возможности заразиться коронавирусом, — сказала она.

Вакцинацию Надежда перенесла хорошо. После введения второго компонента у женщины немного поднялась температура, но через день состояние пришло в норму. Надежда по-прежнему носит маску, но заболеть уже не боится.