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Кировчане стали брать больше займов «до зарплаты»

Фёдор Кудрявцев Экономика, Лучшее

Жители Кировской области взяли почти 200 тысяч микрозаймов.

Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй по итогам 11 месяцев 2020 года. Как оказалось, этот сегмент в регионе практически сохранил уровень «докризисного» прошлого года и восстановился после апрельского падения.

– Выдача займов «до зарплаты» полностью восстановилась после сокращения весной 2020 года, связанного с карантинными мероприятиями. Начиная с мая, процесс восстановления рынка микрозаймов шёл постепенно, но достаточно уверенными темпами. При этом осенью число выданных микрозаймов росло темпами, превышающими прошлогодние показатели, – отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По итогам января–ноября 2020 года количество выданных займов «до зарплаты» (до 30 тысяч рублей) в стране составило 16,7 млн. Это всего на 0,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самую серьёзную динамику роста числа выданных займов продемонстрировали Кемеровская область (+14,4%), Приморский край (+14,0%), Московская область (+9,8%), Москва (+8,3%), а также Иркутская область (+8,2%).

В ряде регионов наоборот отмечено их сокращение, в том числе в Архангельской (-20,9%), Белгородской (-14,5%) и Вологодской (-14,2%) областях.

Что касается Кировской области, то её жители стали брать больше ссуд. За 11 месяцев они взяли 196,8 тысячи микрозаймов, что на 0,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

– Очевидно, что выдача кредитов «до зарплаты» полностью восстановилась. Получателями их зачастую выступают молодые люди, – сообщили в одном из кировских банков.

 

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Фёдор Кудрявцев