Кировчане стали чаще интересоваться вахтовой работой

О вакансиях для вахтовиков и зарплатах на этом рынке труда рассказал в службе исследований HeadHunter.

По словам аналитиков, в настоящее время на долю вахтовых вакансий в Кировской области приходится 4,7 процента всех предложений на рынке труда. Это чуть меньше, чем в среднем по стране (4,8 процента). Вахтовым методом работы интересуются 5,2 процента жителей области (по стране – 4,3).

Чаще всего «вахтовые» вакансии появляются в сферах добычи сырья (47,4 процента), рабочего персонала (19,8) и строительства (15,5). Реже всего вахтовиков приглашают работать в банки, на государственную службу, в продажи и искусство.

Средняя зарплата, на которую могут претендовать вахтовики в России, составляет 82 тысячи рублей. Самые высокие зарплаты в сферах высшего менеджмента (139,4 тысячи рублей), науки и образования (105,6 тысячи) и сервиса (101 тысяча). Меньше всего получают вахтовики в сферах безопасности, продаж и туризма (58 – 69 тысяч рублей).

Сами же работники претендуют в среднем на 67 тысяч рублей в месяц. При этом добытчики сырья рассчитывают на зарплату минимум в 109 тысяч рублей, а административный персонал – от 50 тысяч.