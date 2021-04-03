Кировчане стали чаще летать

С начала 2021 года через кировскую авиагавань прошло более 60 тысяч человек. Такие цифры приводит областной минтранс.

За первый квартал текущего года пассажиропоток аэропорта Победилово увеличился на 5 тысяч человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хотя тогда рейсы ещё осуществлялись в штатном режиме. Ограничения, связанные с эпидемической обстановкой, начались лишь в апреле.

В этом году больше всего пассажиров принял аэропорт в марте — 21 492 человек, на тысячу пассажиров меньше было в январе. Самое малое количество клиентов пришлось на короткий месяц года февраль, когда услугами авиаперевозчиков воспользовались 18,5 тысяч путешественников.

Напомним, в наступившем году из Кирова были открыты новые маршруты в Екатеринбург, Уфу и Калугу, кроме этого добавились рейсы в Сочи. Этот южный город стал самым популярным направлением: полетами туда и обратно воспользовались 2269 человек.

— Новые направления полетов улучшают привлекательность нашей области и помогают развивать деловую и туристическую активность, — напомнил председатель правительства региона Александр Чурин.

Также он сообщил, что в текущем году в кировском аэропорту возведут аварийно-спасательную станцию. На это из бюджета страны выделено 121 млн. рублей по государственной программе «Развитие транспортной системы».