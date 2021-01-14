Кировчане стали чаще писать Деду Морозу

В прошлом году жители Кировской области писали Деду Морозу более 5 тысяч раз. Все послания были доставлены в резиденцию главного новогоднего персонажа.

С каждым годом писем становится больше. Причем послания приходят не только до, но и после праздников.

Письма отправляют как простые – в обычном конверте с маркой. Главное – правильно написать адрес волшебника: Россия, Вологодская область, г. Великий Устюг, Дом Деда Мороза. И обязательно указать индекс – 162390.

Чтобы пришел ответ от Деда Мороза, нужно обязательно написать свой адрес. Отправить свое послание можно через любой почтовый ящик. Их число на территории нашей области составляет около 2 тысяч.

Все письма из почтовых ящиков проходят сортировку. Послания Деду Морозу в приоритете – их отправляют в первую очередь.

Ранее мы писали, что в Кировской области Дед Мороз угнал велосипед.