Кировчане стали вновь ходить в кино

Жизнь в регионе возвращается в привычное русло. А жители стали доброжелательнее относиться к QR-кодам.

Сегодня в правительстве региона состоялась встреча губернатора Игоря Васильева с представителями бизнеса. Речь шла об обстановке в бизнес-среде после введения ограничительных мер.

Напомним, в конце октября в регионе ввели QR-коды. С тех пор сертификаты о вакцинации или перенесённом коронавирусе требуют в сфере развлечений, общепите, салонах красоты и спортивных учреждениях. В ноябре меры усилили. С 22 ноября при входе в ателье, на объекты ремонта и технического обслуживания автотранспортных средств и другие сотрудники требуют предъявить заветный код.

— Проанализировав ситуацию, оказалось, что меры действенные. Распространение инфекции замедлилось, но люди продолжают болеть. Сегодня мы встретились, чтобы обговорить, с какими сложностями столкнулся бизнес при введении ограничительных мер, а также возможные меры поддержки. Нам важно услышать предложения от представителей бизнеса, — подчеркнул губернатор Игорь Васильев.

Правительство находится в постоянном диалоге с жителями и с предпринимателями. Как рассказал генеральный директор сети «Прядки в Порядке» Дмитрий Кочев, в индустрии красоты спад всё ещё чувствуется, но стал меньше.

— Да и в целом, люди стали более доброжелательно относиться к просьбе показать сертификат, — рассказал Дмитрий Кочев.

Поддержал его и директор кинотеатра «Колизей» и клуба «Гауди» Дмитрий Дударев. Он сообщил, что жители региона постепенно, но возвращаются в кинозалы.

Обговорили на совещании и дополнительные меры поддержки бизнесу. Они будут приниматься в январе, чтобы учесть все особенности бюджета.

Фото: Александр Папырин