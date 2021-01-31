Кировчане сыграли в «Зарницу»

В последний день января кировчане приняли участие в игре «Зарница», знакомой многим с детства. Мероприятие прошло на площадке у дома Витберга под эгидой регионального оператора ВФСК ГТО.

Игра была приурочена к юбилею комплекса ГТО – в 2021 году отмечается 90 лет с момента его основания в СССР.

Участники игры были как взрослые, так и не очень. Поделившись на команды, они дружно преодолевали полосу препятствий, кидали снежки в цель и таскали снег в ведрах.

Однако, несмотря на соревновательные задачи, соперничества не было, скорее наоборот, говорит участница «Зарницы» Ирина Терешко, студентка медуниверситета.

— Мы отлично провели время с друзьями, а подарки стали приятным дополнением, — поделилась девушка.

Как отметили в региональном минспорте, подобные мероприятия популярны среди молодежи и повышают интерес жителей к физкультуре и здоровому образу жизни.

Ранее мы писали, что в Кировской области состоялись соревнования по лыжному спорту. В них принял участие епископ Уржумский и Омутнинский.