Кировчане устроили автопробег и митинг поддержку российской армии на Украине

Сегодня в Кирове, как во многих других городах России, состоялись акции в поддержку вооруженных сил и национальной гвардии России, принимающих участие в военной спецоперации на территории Украины, объявленной президентом Владимиром Путиным 24 февраля.

Символом такой поддержки стали буквы Z и в меньшей степени V, использованные на российских боевых машинах в качестве опознавательного знака для своих. Гражданские наклеивают их на автомобили в знак поддержки, рисуют на одежде…

Организатором сегодняшней акции стало реготделение всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Его руководитель Владимир Мышкин рассказал, что идея принять участие в общероссийской акции солидарности возникла спонтанно. Сначала принять участие выразили желание члены организации, хорошо знакомые, что такое война и гибель товарищей. Также подключился международный пожарно-спасательный юридический полицейский колледж.

— Акция началась на территории ДОСААФ, потому что организация уже 95 лет служит школой подготовки защитников Родины, — пояснил Мышкин. – Мы построились на площадке буквами Z A, в знак того, что мы поддерживаем наших бойцов, очищающих Украину от милитаризма и нацизма. Что мы за наше государство и за решение верховного главнокомандующего, президента Владимира Путина.

— Наши учащиеся, курсанты очень довольны, мы гордимся, всегда будем за наших ребят, которые приближают победу, очищая фашизм с территории братской Украины, — поддержал директор колледжа Игорь Шарипов.

— Мы целиком и полностью поддерживаем решение по денацификации и демилитаризации Украины. Восемь лет руководство Украины, пришедшее к власти насильственным путём, Россия пыталась увещевать, чтобы прекратили геноцид народа Донбасса. Но угрозы только выросли, даже наши регионы Украина начала называть исторически своими. Мы терпеть это дальше не могли. Более 300 погибших детей, около 15000 взрослых не могли нас оставить равнодушными, — сказал председатель регионального отделения ДОСААФ Юрий Рыбкин.

После десятки автомобилей и автобус с наклеенными буквами Z и V совершили автопробег с флагами России и организаций-участниц акции до памятника воинам-интернационалистам у Вятской филармонии, где состоялся короткий митинг.

— Сегодня вооруженным силам страны снова приходится выполнять свой долг, защищать интересы страны. И они с честью делают это. Мы не могли бросить в беде наших сограждан, проживающих в Донецкой и Луганской республиках. Но ситуация сложилась так, что приходится освобождать уже всю Украину, и мы прекрасно понимаем, что боевых действий без потерь не бывает.

После минуты молчания в память о павших участники возложили цветы к памятнику. Завершили митинг троекратным «Ура» в честь российского воинства.