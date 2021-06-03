Кировчане устроили для жителей Сыктывкара сказку

Кировский туроператор реализовал масштабный проект в Республике Коми.

На несколько дней в Ботаническом саду СГУ им. Питирима Сорокина в Сыктывкаре обосновался кировский «Заповедник сказок» и провёл интерактивную программу «Алиса в саду чудес». На территории Республики Коми такого рода проект сотрудничества реализовали впервые, сообщили в Вятской ТПП.

На площадке сада Центр активного отдыха «Летучий корабль» установил декорации и аттракционы, передающие атмосферу любимых многими сказок, а также провёл обучение местных сотрудников, составивших половину актёрского состава.

Как отметили в Центре развития туризма Кировской области, этот проект позволит расширить взаимовыгодное сотрудничество между соседними регионами. Например, в июне ЦАО «Летучий корабль» проведёт спортивно-оздоровительные активные программы в рамках летней детской оздоровительной кампании для юных сыктывкарских жителей.

Не за горами и Новый год.

— После реализации проекта к нам уже поступило предложение продолжить сотрудничество. Руководство Ботанического сада готово пригласить нас для проведения новогодних праздников, — рассказала Ольга Лобастова, директор ЦАО «Летучий корабль».

Фото: vk.com/ecopark_11