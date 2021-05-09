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В Кирове провели парад Победы почти без зрителей

Игорь Нелюбин Новости

На парады в городах Кировской области в этом году были приглашены в основном ветераны войны и труженики тыла.

На Театральной площади Кирова состоялся парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Зрителей не было – кроме ветеранов, их сопровождающих, представителей городской и областной властей. Это было обусловлено санитарно-профилактическими нормами. Остальные кировчане могли видеть парад в трансляции по ТВ и в интернете.

С приветственным словом обратились к кировчанам, ветеранам войны и труда губернатор Игорь Васильев, упомянув, что уже 112 тысяч жителей подписались за присвоение Кирову звания города трудовой доблести за огромный вклад в Победу, председатель Законодательного собрания Геннадий Коновалов, глава города Елена Ковалёва и другие.

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Парадным строем перед ветеранами прошли военнослужащие войск Кировского гарнизона, сотрудники силовых структур, включая УФСИН, ФССП, ФСВНГ (Росгвардии), учащиеся кадетских классов, юнармейцы, курсанты военно-патриотических клубов, представители «Боевого братства» и другие. В числе впервые участвовавших в параде – военнослужащие 28 зенитно-ракетной бригады ЦФО, выполняющей боевые задачи с нашей области с 2016 года.

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Игорь Нелюбин