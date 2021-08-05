Кировчане увидели шкваловый ворот

Просто фантастическое небо могли наблюдать накануне жители нашего региона.

В среду вечером кировчане заметили редкое небесное шоу. На город начала надвигаться огромная облачность. Она буквально поглотила небо, зловеще нависая над Кировом.

Название «апокалиптического» явления — шкваловый ворот. К подобному относится вид облачности, который выглядит как своеобразный облачный вал. Формируется на границе атмосферных фронтов, всегда на переднем крае грозы.

Кировчане поспешили сфотографировать угрожающего вида облака. У кого-то они вызвали ассоциации с надвигающимся апокалипсисом.

Ранее мы писали, что природное явление впечатлило кировчан.

Фото: kirovpravda.ru и vk.com/etotkirov