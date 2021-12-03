Кировчане увидят «рождественскую комету»

Небесное тело будет самым ярким на небосводе. Кроме того, у падающей звезды окажется сразу два хвоста.

Любители небесных шоу с нетерпением ждут следующей недели. Учёные обещают, что с 6 декабря к земле приблизится комета Леонарда. Второе название — «рождественская комета». Её открыли в начале этого года. Сейчас она летит по направлению к нашей планете.

На максимально близкое расстояние она подойдёт 12 декабря. Но и до этого, с 6 декабря, есть шанс полюбоваться на Леонарда. При этом увидеть комету можно будет невооружённым глазом. Её блеск составляет четыре звёздных величины. Это самая яркая передвигающаяся звезда на небосводе. При этом у небесного тела сразу два хвоста. Один из пыли, второй — из газа.

Чтобы увидеть эту падающую звезду лучше всего выбирать часы после захода Солнца или перед самым рассветом. Учёные советуют искать «рождественскую комету» в северо-западной части неба.

Фото из открытых источников