Кировчане увидят солнечное затмение

На набережной Грина состоятся бесплатные наблюдения редкого явления в телескоп.

В этот четверг, 10 июня, в нашем городе будет видно солнечное затмение. Как уточнили любители астрономии, кировчане смогут увидеть частные фазы. Так, Луна закроет диск Солнца почти на 25%.

Продолжительность затмения более двух часов. Начнётся оно в 13:30. Завершится в 15:30. Это редкое небесное явление бывает тогда, когда Земля, Луна и Солнце выстраиваются в пространстве по прямой.

При наблюдении важно использовать защиту зрения. Смотреть на солнечный диск без специальных приборов опасно. Можно взять маску электросварщика, рентгеновские снимки, магнитную плёнку из дискеты.

Редакторы группы «Любительская Астрономия в Кирове» приглашают на массовое наблюдение затмения в телескоп. Оно состоится 10 июня на набережной Грина.

Участие бесплатное. В телескопе будет специальная плёнка, которая поможет увидеть явление во всей красоте и не повредить прибор, а также сделает наблюдение безопасным для глаз.

Организаторы просят кировчан взять с собой маску и перчатки, соблюдать социальную дистанцию. Акция состоится только при ясной погоде.

К слову, в следующий раз полюбоваться на подобное шоу можно будет 25 октября 2022 года.

Фото из паблика «Любительская Астрономия в Кирове»