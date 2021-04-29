Кировчане увидят цветение нескольких тысяч тюльпанов

1 мая после зимнего перерыва в Кирове откроется ботанический сад. Все желающие смогут посетить его, чтобы пройти с экскурсией или просто прогуляться, а также пофотографироваться и послушать полезные лекции о растениях.

— Пролески, хианодоксы, хохлатки, галантусы, пушкиния – буйство красок впечатляет и готово радовать всех желающих уже с 1 мая, — сообщается на сайте ВятГУ, которому принадлежит зеленая площадка.

Также в середине мая в ботаническом саду ожидается уникальное цветение тюльпанов. По подсчетам биологов, почти одновременно зацветут несколько тысяч цветов.

Стоимость входа останется прежней. Она составит:

80-110 рублей за вход без экскурсий

155-210 рублей за вход с экскурсией

200-260 рублей с группы за массовое посещение

Фото: vk.com/botsad43_kirov, www.vyatsu.ru