Кировчане вновь увидели паргелии

Мороз и солнце создали условия для его наблюдения в утренние часы.

В Кировскую область впервые с начала зимы пришли 30-градусные морозы. Ночь и раннее утро 29 и 30 декабря стали очень холодными под влиянием гребня сформированного в тылу циклона расположенного в Ханты-Мансийском автономном округе. Именно это движение воздушных масс и солнечная погода провели к тому, что кировчане вновь смогли увидеть редкое оптическое явление «паргелии».

Это дно из самых распространенных гало. Его можно увидеть в утренние часы, когда солнце еще не поднялось высоко над горизонтом или уже начало клониться к закату. Выглядит это, как две радуги, находящиеся на одной линии с небесным светилом, на одинаковом расстоянии от него.

Ранее мы сообщали, что морозный вечер подарил жителям Кирова световые столбы.

Фото:vk.com/meteokirov