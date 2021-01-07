Кировчане возмущены катанием детей с курганов у Дворца пионеров

Ситуация повторяется из года в год.

Новогодние каникулы — время прогулок и активного отдыха. И каждый год в это время в кировских пабликах появляются посты, рассказывающие о развлечениях детей в парке у Дворца пионеров (Дворца творчества Мемориал). А именно часть пользователей интернета возмущается катанием детей с курганов Славы.

Очередной подобный пост появился накануне в паблике «Злой кировчанин». Автор просит родителей научить своих детей уважать историю и не кататься с курганов. Это место памяти кировчанам, которые сражались за мир в Великой Отечественной войне.

Кроме того, известно, что летом в парке у Дворца проводились работы по преображению места отдыха. Специалисты занимались укреплением самих курганов, которые со временем начали осыпаться. Неравнодушные горожане уверены, что катание с этих элементов мемориального комплекса негативно сказывается на их состоянии.

Однако есть и другая точка зрения. В комментариях к посту пользователи пишут о том, что раньше кататься с курганов в зимнее время не запрещалось.

— Катались там в детстве и в школьном возрасте… Никто из старого поколения никогда не запрещал и не делал замечаний, наоборот ходили туда с внуками. Катание и радость детская — это не осквернение и не кощунство. Не в обиду никому, — отметил один из читателей Михаил.

С мнением согласились и другие пользователи. Однако тех, кто против катания, всё же больше. Среди последних и сами сотрудники Дворца творчества Мемориала. Каждый год они публикуют объявление о том, что кататься с курганов Славы запрещено.

Фото: vk.com/zlo43