Кировчане встретили «Крымскую весну»

В Кирове отметили воссоединение Крыма с Россией. 18 марта на Театральной площади прошла патриотическая акция, собравшая несколько сотен кировчан.

В мероприятии принял участие губернатор Игорь Васильев и члены правительства области.

Глава региона обратился к кировчанам с речью, в которой подчеркнул, что сегодня перед регионом стоит задача продолжать работу по выполнению нацпроектов и достижению поставленных целей.

— Мы живём в многонациональной стране. Традиции единства и согласия – основа нашего государства. Только сообща мы можем добиться движения вперёд для нашей великой страны! Восемь лет назад в этот день в состав Российской Федерации вошли два субъекта – Крым и Севастополь. Мы поддержали тех, кто оказался в сложной ситуации, кто пожелал вернуться в состав России. Важность решения нашего Президента и решения крымчан доказала сама жизнь – в Крыму сохранен мир и порядок. Каждый из нас с вами – часть большой страны, где все процессы взаимосвязаны. Именно сейчас нам важно сплотиться и поддержать решения нашего лидера – Президента России Владимира Владимировича Путина. Быть патриотами своей страны! Со своей стороны мы должны продолжать работу по развитию нашего региона и достижению поставленных целей. Мы приложим максимум усилий для обеспечения бесперебойного функционирования всех жизненно важных сфер. Впереди у нас много важных задач, от выполнения которых зависит качество жизни всех жителей региона. Только ощущая поддержку друг друга, мы сможем обеспечить стабильное движение вперёд! – сказал глава региона.

Выразить свою поддержку решению о присоединении Крыма к России, а также поддержать российских солдат, участвующих в спецоперации на Украине, пришли представители предприятий, общественных и молодежных организаций, политических партий, диаспор, районов города Кирова… Были и школьники, и пенсионеры.

По лицам собравшихся было видно, что праздник в честь присоединения Крыма – для них не простая формальность, а действительно событие.

— Я была в Крыму в 1969 году. Нынче тоже хотела съездить, но не смогла выбраться. У меня племянник живет у Крыма, звонит мне и говорит: «У нас война началась». Моя сестра говорит: «Так бегите в Россию!» А он отвечает: «Мы и так в России!» И вот я сегодня пришла, чтобы поддержать присоединение Крыма. Это наша земля, — говорит пенсионерка Евгения Климатина.

Сенатор Российской Федерации Виктор Бондарев также выступил в поддержку решения президента о начале военной операции и в поддержку российской армии.

— Если бы не было этого решения, то со временем националисты стояли бы у наших границ, они бы не отступили, у них одна-единственная цель – уничтожить Россию. Честь и хвала президенту за его решение, мы поддерживаем работу наших войск. Порядок там будет наведен, иного пути нет, иначе нас ждало бы такое же горе, как и жителей Донбасса, — сказал Виктор Бондарев.

Поддержали акцию и «Боевое братство», и «Волонтеры Победы». О том, что страна идет по верному пути, заявил и заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Олимпиады-1972, известный лыжник Юрий Скобов.

— Россия была, есть и будет великим государством. Наша страна многонациональная, мы, жители разных народов России, должны сейчас поддержать друг друга и понять, что мы единое целое. Мы поддерживаем друг друга, нашего президента и нашу армию. Вы знаете, что буквально месяц назад наши лыжники показали блестящий результат на Олимпиаде. Они победили, несмотря ни на что, хотя им было непросто вынести отношение к себе. Но ребята все преодолели и победили. Сейчас наши олимпийцы в Кировской области, в Перекопе, выступают на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам «Олимпийцы России» и показывают нам пример стойкости и единства. Только вместе мы сильны, — сказал Юрий Скобов.

— Я пришел сюда, чтобы поддержать спецоперацию, которая проходит в Донбассе, в поддержку тех людей, которые там проживают, — сказал руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Роман Зяблых

После окончания торжественной части перед собравшимися выступили творческие коллективы. А в завершение праздника кировчане взялись за руки и построились в символическую букву Z.