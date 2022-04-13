Кировчане вышли на патриотическую акцию «За Россию»

Сегодня, 13 апреля, в полдень Киров присоединился ко всероссийской акции «За Россию». Её цель – поддержка наших вооруженных сил и решений президента страны о проведении специальной военной операции.

На площади перед Вятской филармонией собрались сотни жителей города – участники партий и общественных организаций, учащиеся ВятГАТУ, пожарно-спасательного и полицейского колледжей.

Председатель регионального отделения ветеранской организации «Боевое братство» Владимир Мышкин отметил, что поддержка Донбасса осуществляется все восемь лет. Кировчане ехали сами туда добровольцами, отправляли гуманитарную помощь. Организация на стороне президента страны и её вооруженных сил, сражающихся за денацификацию и демилитаризацию Украины.

От имени высших учебных заведений выступила ректор ВятГАТУ Елена Симбирских:

– В эти трудные времена важно сохранять единство и историю нашей страны, память о героизме нашего великого народа. Важно защитить молодежь от информационного мракобесия, творящегося в мире. Сегодня патриотизм – это активная общественная позиция, работа по развитию экономики нашей страны, импортозамещении, сохранении достойной жизни каждого гражданина РФ. Наши студенты и педагоги не могут оставаться в стороне, активно участвуют в акциях сборе гуманитарной помощи, сдаче крови. На прошлой неделе Минобороны приняло решение о создании военно-учебного центра «Витязь» на базе университета, ребята сегодня тоже здесь.

Депутат Кировской гордумы Сергей Рудковский отметил, что сегодня как никогда важно единство страны, недаром акция проходит в столицах всех регионов.

– Сегодня звучит много слов поддержки в адрес наших солдат, цель которых на Украине – искоренить нацизм, исправить ситуацию на Донбассе. Нам важно поддержать нашу армию, нашу страну и президента, который принял очень трудное, но важное и правильное решение. Наша сила в единстве.

Руководитель регионального отделения МГЕР Матвей Машковцев напомнил, что война началась не в этом году:

– Восемь лет обстрелы, террористические операции националистов не давали мирно жить на своей земле жителям Донбасса. Сегодня мы на стороне российской армии и президента в решимости принести туда мир и порядок. Мы, молодое поколение Кировской области и нашей могучей, сильной России, не допустим распространения националистических идей, искажения исторической памяти, попрания культуры и суверенитета нашей страны.

В окончание акции участники возложили цветы к памятнику-обелиску кировчанам, павшим в локальных конфликтах.

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