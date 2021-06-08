Кировчане вышли на забеги за экологию

5 июня в Кирове состоялся «Зелёный марафон», ставший усилиями ПАО Сбербанк ежегодной спортивной традицией. Как это было – читайте ниже.

Яркое солнце, тепло – погода благоволила в минувшую субботу для проведения традиционного «Зелёного марафона», приуроченного к Дню защиты окружающей среды. У стен Вятской филармонии собрались кировчане от мала до велика, чтобы преодолеть посильные дистанции – на 300, 400, 4200 и 10000 метров.

Со сцены бодрят собравшихся ритмичная музыка и голос ведущего. Нетрудно заметить, что многие пришли компаниями – в том числе предприятиями, чьи сотрудники пришли в одинаковых брендированных футболках; семьями, просто с друзьями и подругами. На груди и спине каждого участника – наклейки с номером, в руках – дипломы за вклад в будущее.

– Для меня это просто праздник. Я уже второй участвую. По собственному желанию, не с коллективом, – отвечает на вопрос журналиста о причине участия одна из трех девушек, ожидающих своего старта на площадке.

Но вот и официальное открытие: на сцену с приветственными речами вышли управляющий Кировским отделением Сбербанка Артем Пищик, и.о. министра спорта и молодежной политики Георгий Барминов, а также глава города Елена Ковалева. Отмечают, что погода благоволит для забега как никогда, что тоже соскучились по оффлайн мероприятиям; поздравляют собравшихся с праздником, желают отличного настроения и высоких спортивных достижений. Министр и глава города благодарят Сбер за спортивный праздник.

Спортивный праздник – не ради побед и наград

Следом – массовая разминка от одного из кировских фитнес-клубов, вышедшего на забег, видимо, всем коллективом. И вот – первый старт.

Начали инклюзивным, с участием детей с ограниченными возможностями. Зрители горячо поддерживают даже совершенно незнакомых: «Давай, давай! Молодец!»

Следующие забеги – также детские: от 7 до 9 и от 10 до 13 лет. Молодежь мчит со всех ног на свои 400 метров, не боясь выдохнуться до финиша. И тоже взрослые и не только громко, наперебой болеют за ребят. Девочек и мальчиков награждают отдельно, по три призовых места тем и другим. Медали и подарки вручают Артем Пищик и региональный детский омбудсмен Владимир Шабардин.

Как позже оказалось, в числе лучших бегунов на пьедестал взошли не только дети, но и их родители. Им пришлось переждать новый забег, включенный в марафон в этом юбилейном для Сбера году: скандинавскую ходьбу.

Новые участники в спортивных формах продолжают прибывать, скапливаться у стартовой арки – в том числе, нацеленные уже на самую длинную дистанцию. Крутят руками, ногами, делают наклоны, упражнения на растяжку, кто-то даже прыгает на одной ноге… Среди них замечаю пресс-секретаря «Т Плюс» Олега Прохоренко.

– Я участвую в «Зелёном марафоне» каждый год, – рассказывает он. – Дети мои тоже здесь. Я вообще стараюсь не пропускать массовые забеги вроде этого, недавно даже ездил специально в Казань – было круто! Зачем мне это надо? В первую очередь, для себя, конечно. Не ради побед и наград, а поднимаю планку своих возможностей: было пять, теперь десять и так далее. Бегаю регулярно и сам по себе, но когда стартуешь с такой массой народа, то реально возникает ощущение радости, праздника!

Следующих участников напутствует заслуженный мастер спорта по легкой атлетике, прославленная кировская чемпионка Любовь Гурина:

– Желаю вам побед! Побед на любом фронте – на спортивном, профессиональном личном… Преодоления себя! Будьте здоровы и спасайте планету!

Забег на 4200 метров собрал наибольшее число – десятки желающих. Звучит выстрел – вся масса народа бросается вперед. Кто-то через несколько минут возвращается, звучат аплодисменты, но ведущий поясняет: рано! Человек просто сошел с дистанции. Спустя какое-то время к арке под аплодисменты возвращается настоящий победитель в синей майке, следом за ним – в красной… А вскоре и первая победительница забега!

– Я привыкла бегать, каждый день бегаю на работе, – шутит она во время торжественного награждения в ответ на вопрос ведущего. И поясняет о рабочем месте: в Сбербанке!

Для людей и природы

В этом году «Зеленый марафон» проводился в России девятый раз, в Кировской области – шестой.