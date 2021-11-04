Кировчане вытащили котёнка из двигателя автомобиля

Волонтёры кировской группы «Дари Добро» рассказали о случае спасения котёнка Хромика. Животное решило погреться и залезло в двигатель автомобиля. Владелец транспортного средства поздно заметил кота.

Малыша сначала долго не могли вызволить из западни. Он застрял в двигателе. К тому же сильно травмировался. К счастью, его удалось достать и доставить в клинику.

Необходима была срочная операция. Ветеринары проводили её в течение пяти часов. Животное удалось спасти. Сейчас Хромик уже самостоятельно кушает. Волонтёры обращаются ко всем неравнодушным жителям с просьбой помочь с операцией. Подробности в группе «Дари Добро».

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Фото: vk.com/kirovhelp.dogcat