Кировчане заключили 27 браков с иностранными гражданами

С января по июнь в кировском городском отделе ЗАГС составлена 1 241 запись акта о заключении брака. Об этом сообщает региональное министерство юстиции.

27 браков зарегистрировано с гражданами зарубежных государств. Из них шесть — с азербайджанцами, по четыре — с армянами и таджиками, три — с казахами.

Кроме того, по два брака заключено с гражданами Турции, Узбекистана и Чехии, по одному — Египта, Молдовы, Сирии и Украины.

Ранее мы сообщали о том, что кировский ЗАГС истребует документы с территории иностранных государств.

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